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Сахалинские спортсмены завоевали три медали на международном турнире по каратэ в Сочи

Сахалинские спортсмены завоевали три медали на международном турнире по каратэ в Сочи

На прошедших в Сочи международных соревнованиях по каратэ «Russia Open» сахалинские спортсмены завоевали три медали, конкурируя с более чем 800 участниками из 10 стран, включая Армению, Азербайджан, Белоруссию, Египет, Иран, Казахстан, Узбекистан, Турцию и Россию.

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