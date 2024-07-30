Сахалинские спортсмены завоевали три медали на международном турнире по каратэ в Сочи

На прошедших в Сочи международных соревнованиях по каратэ «Russia Open» сахалинские спортсмены завоевали три медали, конкурируя с более чем 800 участниками из 10 стран, включая Армению, Азербайджан, Белоруссию, Египет, Иран, Казахстан, Узбекистан, Турцию и Россию.