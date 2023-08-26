Общественная служба новостей

1 616 подписчиков

За сутки ВСУ обрушили на ДНР 241 снаряд

За сутки ВСУ обрушили на ДНР 241 снаряд

Сотрудники представительства ДНР в СЦКК поделились данными о том, что за суточный период нацистские формирования киевского режима в ходе артиллерийских атак, целью которых оказывалась гражданская инфраструктура, обрушили на регион 241 снаряд.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх