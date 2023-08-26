За сутки ВСУ обрушили на ДНР 241 снаряд

Сотрудники представительства ДНР в СЦКК поделились данными о том, что за суточный период нацистские формирования киевского режима в ходе артиллерийских атак, целью которых оказывалась гражданская инфраструктура, обрушили на регион 241 снаряд.
Сотрудники представительства ДНР в СЦКК поделились данными о том, что за суточный период нацистские формирования киевского режима в ходе артиллерийских атак, целью которых оказывалась гражданская инфраструктура, обрушили на регион 241 снаряд.
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