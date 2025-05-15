ФСБ провела в 81 регионе РФ рейды против идеологии насилия среди молодежи

Правоохранители провели рейды в 81 регионе России, направленные против идеологии насилия и массовых убийств среди молодежи, в результате чего задержаны шесть человек, которые готовили вооруженные нападения, в том числе на образовательные учреждения, сообщили в ФСБ РФ.