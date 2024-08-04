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  • Galina Adler
    !00% поддерживаю!Послание учителя ...
  • Владимир Солодовников
    Капиталист не о детях ратует, а о мясе которое будет воевать за его прибыли пока он будет качать природные богатства ...«Кина не будет». ...
  • Boris Max
    Отличный ответ дебилам родителям, которые просят убрать физру!!!!Послание учителя ...

Воспитание здоровых привычек: что могут сделать родители?

Воспитание здоровых привычек: что могут сделать родители?

Это не реклама Lay's. Сегодня в рубрике "Слово читателям!" мы публикуем мнение читательницы, которая откликнулась на обсуждение в статье Послание учителя физкультуры родителям, которые предлагают исключить этот предмет из школьной программы.

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