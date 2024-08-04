Воспитание здоровых привычек: что могут сделать родители?

Это не реклама Lay's. Сегодня в рубрике "Слово читателям!" мы публикуем мнение читательницы, которая откликнулась на обсуждение в статье Послание учителя физкультуры родителям, которые предлагают исключить этот предмет из школьной программы.
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