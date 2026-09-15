РАН зафиксировала землетрясение 4,4 балла в Новосибирской области

В Искитимском районе Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,4. Подземные толчки зафиксированы в 12 км от Искитима.
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