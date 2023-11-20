Премьер Венгрии призвал граждан страны не поддаваться давлению ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 20 ноября сообщил, что заполнил анкету национальной консультации, которая посвящена спорным темам между Будапештом и Брюсселем, призвав граждан страны тоже принять в ней участие, для того чтобы «не танцевать под дудку» Еврокомиссии.