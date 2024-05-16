ФСБ обсуждает с Минцифры меры по ужесточению правил продажи сим-карт, передает «Коммерсантъ».Для борьбы с нелегальной продажей сим-карт рассматривается три способа их покупки: по биометрии, только в салонах связи операторов, отделениях «Почты России» и МФЦ и с помощью приложения «Госключ», где в электронной форме заключается договор.