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Касаткина о финале в Сан-Хосе против Роджерс: «С удовольствием разделю с ней этот день и особенный момент на корте»

Первая ракетка России Дарья Касаткина поделилась эмоциями от выхода в финал в Сан-Хосе. «Второй подряд выход в финал здесь, в Сан-Хосе, означает, что это особое для меня место», – сказала Касаткина в интервью на корте.

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