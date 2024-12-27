Путин допустил повторное применение «Орешника»

При необходимости Российская армия может снова применить новую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после саммита Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).
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