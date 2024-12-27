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  • Олег Руднев
    Поматросили и бросили. Отработанный материал.Как неблагодарен ...
  • Константин Самарин
    Таких надо сразу кострировать тупым ножом без наркоза.Россиянин надруга...
  • Николай Вовк
    попользовались и бросили, как прокладку,..Как неблагодарен ...

Путин допустил повторное применение «Орешника»

Путин допустил повторное применение «Орешника»

При необходимости Российская армия может снова применить новую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после саммита Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

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