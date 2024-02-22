НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

week-menu.ru

94 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Копылова
    Вкусно конечно,но это не курник,а заливной пирог. А начинки могут быть разные.Все перемешал лож...
  • Алексей
    Опять из дорогого ресторана.Видимо это главное условие любого заголовка автора.Вкуснее салата в ...
  • Астон Мартин
    благодарюНереально вкусно....

По этому рецепту я готовлю свеклу 3 раза в неделю. Знаменитый и очень вкусный салат

По этому рецепту я готовлю свеклу 3 раза в неделю. Знаменитый и очень вкусный салат

Свекольные салаты всегда отличались не только вкусом и пользой, но и интересным цветом. Свекла окрашивает соус и многие продукты — морковь и лук, что придает всему салату яркий фиолетовый, а то и розовый оттенок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору