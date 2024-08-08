Bloomberg: Польша планирует укрепить границу на востоке из-за СВО

Польша планирует укрепить границу на востоке страны из-за действий ВС России на Украине. «Это революционный проект, он изменит систему гражданской защиты», — приводит Bloomberg слова главы МВД Польши Томаша Семоняка.
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