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Bloomberg: Польша планирует укрепить границу на востоке из-за СВО

Bloomberg: Польша планирует укрепить границу на востоке из-за СВО

Польша планирует укрепить границу на востоке страны из-за действий ВС России на Украине. «Это революционный проект, он изменит систему гражданской защиты», — приводит Bloomberg слова главы МВД Польши Томаша Семоняка.

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