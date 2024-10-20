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Премьер Британии Стармер обеспокоен атакой на резиденцию Нетаньяху

Премьер Британии Стармер обеспокоен атакой на резиденцию Нетаньяху

Британский премьер Кир Стармер созвонился со своим коллегой из Израиля Биньямином Нетаньяху и заявил о своей обеспокоенности из-за нападения на резиденцию главы израильского правительства в районе города Кейсария.

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