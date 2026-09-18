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Татар-информ

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«Всегда участвовал в выборах»: ветеран СВО проголосовал в Бавлах

«Всегда участвовал в выборах»: ветеран СВО проголосовал в Бавлах

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной В Бавлах ветеран специальной военной операции Эльвер Рамазанов проголосовал на избирательном участке №1037 в школе №7.

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