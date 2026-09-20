В октябре — на фронт? "Секретные приказы" и другие "инсайты" о мобилизации

Что известно об осенней мобилизации на 21 сентября. В соцсетях продолжается обсуждение так называемой "инсайдерской информации" о новой волне мобилизации якобы с 1 октября 2026 года.
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