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Царьград

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В октябре — на фронт? "Секретные приказы" и другие "инсайты" о мобилизации

В октябре — на фронт? "Секретные приказы" и другие "инсайты" о мобилизации

Что известно об осенней мобилизации на 21 сентября. В соцсетях продолжается обсуждение так называемой "инсайдерской информации" о новой волне мобилизации якобы с 1 октября 2026 года.

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