Власти ЯНАО ищут специалистов для обновления карт недропользования

На Ямале ищут специалистов, которые актуализируют карты недропользования округа. Обновить данные необходимо для мониторинга работы добывающих компаний, это поможет дальнейшему рациональному освоению природных ресурсов.
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