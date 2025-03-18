НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

169 подписчиков

РПЛ хочет получать от 6 до 10 млрд рублей в год по новому контракту с букмекером («РБК Спорт»)

РПЛ рассчитывает на трехкратный рост спонсорского контракта с букмекером. По данным «РБК Спорт» со ссылкой на источники в «Матч ТВ», в этом году сумма контракта РПЛ с Winline выросла до 3 миллиардов рублей за сезон.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх