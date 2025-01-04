В ФРГ заявили, что Шольц может скоро встретиться с Путиным

Встреча канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным может состояться до выборов в бундестаг, заявил депутат партии Христианско-демократический союз (ХДС) Родерих Кизеветтер 4 января в соцсети X.
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