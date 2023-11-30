Ошибка исключена: Меган Маркл свела счеты с Кейт Миддлтон руками своей «марионетки»

Автор злополучной книги тщетно пытается оправдаться за случайную «утечку». Меган Маркл нанесла удар по репутации Кейт Миддлтон LEGION-MEDIAКак только в продаже появились первые экземпляры новой книги Омида Скоби «Конец игры» — о Меган, Гарри и их жизни как в королевской семье, так и после отъезда в Америку, стало ясно, что она произведет колоссальный скандал.