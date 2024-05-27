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Прогноз эксперта для рубля: каким будет курс с 27 мая по 2 июня 2024 года

Прогноз эксперта для рубля: каким будет курс с 27 мая по 2 июня 2024 года

Прогноз эксперта для рубля: каким будет курс с 27 мая по 2 июня 2024 года Евгения КомароваАлександр Бахтин, аналитик «БКС Мир инвестиций», отметил, что на этой неделе рубль вряд ли ждут серьезные колебания курса.

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