Прогноз эксперта для рубля: каким будет курс с 27 мая по 2 июня 2024 года Евгения КомароваАлександр Бахтин, аналитик «БКС Мир инвестиций», отметил, что на этой неделе рубль вряд ли ждут серьезные колебания курса.