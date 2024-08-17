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Двух полковников ФСБ приговорили к 9 годам за взятки от католических священников

Двух полковников ФСБ приговорили к 9 годам за взятки от католических священников

Фото: «БИЗНЕС Online» Двое полковников Федеральной службы безопасности России были приговорены к длительным срокам лишения свободы за вымогательство и получение крупных взяток от представителей Римско-Католической Церкви в Москве.

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