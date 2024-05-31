Депутат ГД Туров заявил о готовности Зеленского к снижению призывного возраста

Украинский лидер Владимир Зеленский может пойти на снижение призывного возраста под давлением Запада, считает зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.
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