‼️🇷🇺🇺🇦 Наносятся новые удары по портовой инфраструктуре Одессы ▪️Тем временем отдыхающие одесситы фотографируются на фоне горящего судна, ранее пораженном Армией России.
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‼️🇷🇺🇺🇦 Наносятся новые удары по портовой инфраструктуре Одессы ▪️Тем временем отдыхающие одесситы фотографируются на фоне горящего судна, ранее пораженном Армией России.
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