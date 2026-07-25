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Царьград

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Cumhuriyet: В Турции автобус перевернулся, 40 пострадавших

Cumhuriyet: В Турции автобус перевернулся, 40 пострадавших

В турецкой провинции Кырыккале ночью перевернулся автобус, в котором находилось 42 человека. Пострадали 40 пассажиров, из них трое — сотрудники компании.

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