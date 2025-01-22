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Царьград

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Депутат Госдумы попросил Следком расследовать гибель Лермонтова

Депутат Госдумы попросил Следком расследовать гибель Лермонтова

Русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов погиб 184 года назад.78-летний депутат Госдумы от «Справедливой России — За правду», народный артист России Николай Бурляев обратился в Следственный комитет с просьбой расследовать гибель поэта Михаила Лермонтова.

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