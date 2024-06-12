Улицу Крупской в Братске украсили цветами

Улица Крупской в Братске преобразилась благодаря совместным усилиям многих жителей города. В прошлом году, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», на улице была создана пешеходно-парковая зона, ставшая центром притяжения для горожан.
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