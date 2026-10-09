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The Eurasia Daily news agency

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"In vain our drag around the countries of Europe" — Medvedev on the detention of the main "Fisherman"

"In vain our drag around the countries of Europe" — Medvedev on the detention of the main "Fisherman"

Deputy Chairman of the Security Council of the Russian Federation Dmitry Medvedev does not welcome the trips of Russians participating in the military-political life of the Russian Federation, bearing in mind the detention in Montenegro of the founder of the Rybar Z-project Mikhail Zvinchuk, along with four of his associates, including his wife Valeria.

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