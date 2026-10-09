Deputy Chairman of the Security Council of the Russian Federation Dmitry Medvedev does not welcome the trips of Russians participating in the military-political life of the Russian Federation, bearing in mind the detention in Montenegro of the founder of the Rybar Z-project Mikhail Zvinchuk, along with four of his associates, including his wife Valeria.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым