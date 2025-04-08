Экономика Молдовы официально вошла в рецессию

Илья КИСЕЛЁВ Процесс подчинения и закабаления бывших союзных республик СССР со стороны Запада является на сегодня уже отработанной технологией и состоит из нескольких составляющих, в числе которых одной из главных является разрушение производства и экономики в целом.
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