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Царьград

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СК возбудил дело после обстрелов ВСУ трех регионов юга России

СК возбудил дело после обстрелов ВСУ трех регионов юга России

СК возбудил уголовное дело после обстрелов Краснодарского края, Белгородской и Ростовской областей, в результате которых погиб один человек и пострадали 16.

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