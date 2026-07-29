Пользователи отреагировали на отказ кандидату в трудоустройстве из-за его вопросов на собеседовании

Пользователь опубликовал письмо с отказом, которое его искренне удивило. Работодатель поблагодарил за собеседование, сообщил, что выбрал другого кандидата, и в качестве напутствия отметил, что вопросы о зарплате, обязанностях и рабочей культуре — не темы для обсуждения на интервью.
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