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Пользователи отреагировали на отказ кандидату в трудоустройстве из-за его вопросов на собеседовании

Пользователи отреагировали на отказ кандидату в трудоустройстве из-за его вопросов на собеседовании

Пользователь опубликовал письмо с отказом, которое его искренне удивило. Работодатель поблагодарил за собеседование, сообщил, что выбрал другого кандидата, и в качестве напутствия отметил, что вопросы о зарплате, обязанностях и рабочей культуре — не темы для обсуждения на интервью.

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