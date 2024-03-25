«Иммунитет у привитых снижается на 10% в год», – биолог объяснила, почему коклюш возвращается

В Свердловской области (как и в России в целом) идет подъем заболеваемости коклюшем. Официальные данные по числу заболевших не раскрываются, однако сам факт роста числа зараженных подтверждают и санврачи, и медики.
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