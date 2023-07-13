Военное обозрение

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Власти КНР: НАТО регулярно протягивает свои щупальца в Азиатско-Тихоокеанский регион с целью сдерживания Китая

Власти КНР: НАТО регулярно протягивает свои щупальца в Азиатско-Тихоокеанский регион с целью сдерживания Китая

В резко сформулированном официальном сообщении, опубликованном во время саммита в столице Литвы Вильнюсе, в НАТО заявили, что Китайская Народная Республика бросила вызов ее интересам, безопасности и ценностям своими «амбициями и политикой принуждения».

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