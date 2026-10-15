16 октября с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по короткому номеру 191 граждане и организации смогут сообщить в Комитет госконтроля о бюрократических барьерах, проблемах в службе «одно окно», повторных запросах документов и других недостатках при выполнении административных процедур.
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