16 октября с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по короткому номеру 191 граждане и организации смогут сообщить в Комитет госконтроля о бюрократических барьерах, проблемах в службе «одно окно», повторных запросах документов и других недостатках при выполнении административных процедур.