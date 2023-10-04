"Экономическое противостояние разбавлено информационным", - в США пошли на откровенный исторический подлог

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«Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё поверят» — уверен, каждый из вас знает автора этой цитаты. Она была взята на вооружение многими диктаторами и политическими режимами, ее широко используют западные СМИ, продвигая нарратив о "агрессивной России", и наверное главное - цитата долгие десятилетия, успешно используется политиками Вашингтонского обкома, именующими себя: мировыми гегемонами.

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