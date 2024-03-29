Финнам, по привычке, приляпали клеймо Щастья ещё на год. Как этот статус отражается на простых людях можно увидеть, просто взглянув на материалы местных СМИ.
Наши 90-е идут победным маршем по Финляндии!
Комментарии
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Natalija Osminina
Лондон сначала создал провокацию для захода СВО на Гостомель. Сейчас прислал черную метку в Крокусе о начале терактов от бармалеев, которых контролирует МИ6, а не только амеры.
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56 мин.
Алексей Горшков
Финские "верхи" - вообще ИДИОТЫ !!! Они перестали понимать,что своим благополучием были обязаны как раз тому,что с 1944 до 1991 года были "розовыми" - ни белыми,ни красными! Для Запада были "почти СССР",для нас - "Запад"! Было даже такое слово - "финляндизация" - как в поговорке: "Ласковое теляте у двух мамок..."! Прежние руководства Финляндией это отлично понимали,и пользовались этим,отчего и населению этой страны было хорошо! А теперь будут не "Трибалтийские вымираты",а "Четырёхбалтийские...", ведь главное - что ВЫМИРАТЫ !!! Очень уж долго Финляндия с СССР и Россией дружила - население её помнит, что для него это выгодно! В последнее время, я заметил, США делают ставку на продажные верхушки (в СССР это сработало),а ведь их марионетки могут и "с резьбы сорваться", как Бен Ладен!
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49 мин.
Natalija Osminina
Элитам Финляндии глубоко фиолетово, что будет с их народом. Они получают деньги за то, чтобы довести финов до голода и они были готовы к войне с Россией. Не повоюешь-не поешь. Что тут идиотичного? Как раз всё вполне ПРАГМАТИЧНО.
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41 мин.
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