Наши 90-е идут победным маршем по Финляндии!

Алексей Горшков

Финские "верхи" - вообще ИДИОТЫ !!! Они перестали понимать,что своим благополучием были обязаны как раз тому,что с 1944 до 1991 года были "розовыми" - ни белыми,ни красными! Для Запада были "почти СССР",для нас - "Запад"! Было даже такое слово - "финляндизация" - как в поговорке: "Ласковое теляте у двух мамок..."! Прежние руководства Финляндией это отлично понимали,и пользовались этим,отчего и населению этой страны было хорошо! А теперь будут не "Трибалтийские вымираты",а "Четырёхбалтийские...", ведь главное - что ВЫМИРАТЫ !!! Очень уж долго Финляндия с СССР и Россией дружила - население её помнит, что для него это выгодно! В последнее время, я заметил, США делают ставку на продажные верхушки (в СССР это сработало),а ведь их марионетки могут и "с резьбы сорваться", как Бен Ладен!