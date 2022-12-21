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Бастрыкин взял под личный контроль историю с девочкой из Краснодара, которую угрожал убить отец

Бастрыкин взял под личный контроль историю с девочкой из Краснодара, которую угрожал убить отец

Трёхлетний ребёнок голышом гулял по лестничной клетке, пока его папа бился головой об стены.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки, организованной по факту угрозы убийства отцом трёхлетней дочери в Краснодаре.

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