Бастрыкин взял под личный контроль историю с девочкой из Краснодара, которую угрожал убить отец

Трёхлетний ребёнок голышом гулял по лестничной клетке, пока его папа бился головой об стены.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки, организованной по факту угрозы убийства отцом трёхлетней дочери в Краснодаре.