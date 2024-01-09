Какой сегодня праздник: 10 января

Сегодня, 10 января, отмечаетсяДень горького шоколада Горький шоколад – лакомство, без которого невозможно представить кондитерское ремесло, а в некоторых странах его даже использовали как лекарственное средство от самых разных болезней.
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