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Культуромания

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Коллекция Пола Г. Аллена достигла самой высокой суммы за всю историю компьютерных аукционов

Коллекция Пола Г. Аллена достигла самой высокой суммы за всю историю компьютерных аукционов

Революционная и историческая серия распродаж Gen One: инновации из коллекции Пола Г. Аллена завершилась 12 сентября 2024 года закрытием двух онлайн-продаж: «Первые: История вычислительной техники» достигла $3 635 982 — самой высокой суммы за всю историю компьютерных аукционов — и «За горизонтом: искусство будущего» достиг $2,927,358.

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