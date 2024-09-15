Коллекция Пола Г. Аллена достигла самой высокой суммы за всю историю компьютерных аукционов

Революционная и историческая серия распродаж Gen One: инновации из коллекции Пола Г. Аллена завершилась 12 сентября 2024 года закрытием двух онлайн-продаж: «Первые: История вычислительной техники» достигла $3 635 982 — самой высокой суммы за всю историю компьютерных аукционов — и «За горизонтом: искусство будущего» достиг $2,927,358.