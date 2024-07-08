Разгром западных лидеров: выборы показали отношение граждан к элитам

Использованы материалы: Global Look Press/Cover Images/Keystone Press Agency, Global Look Press/Vincent Isore/Keystone Press Agency На Западе падает интерес к агрессивной риторике против России, но растет к альтернативной точке зрения, весьма отличной от той, что пытаются представить западные политики, тем более лидеры – с ними в принципе все понятно, их заявления, как под копирку, повторяют друг друга и уже давно не отличаются глубиной мысли.