РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 182 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Бандитскую семейку  Омаровых то задерживают, то отпускают. Это же нужно было такое вырастить и воспитать... Ничего се...Восемь пострадавш...
  • Eduard
    Сидят сволочи народы стравливают под указки негра Обамы! Мне плевать на Обаму и на Америку,я там не живу)Сопредседатель Ад...
  • Eduard
    Правильно! Одного в окопы,а Бербок шлюхой в солдатский обоз!Сопредседатель Ад...

Разгром западных лидеров: выборы показали отношение граждан к элитам

Разгром западных лидеров: выборы показали отношение граждан к элитам

Использованы материалы: Global Look Press/Cover Images/Keystone Press Agency, Global Look Press/Vincent Isore/Keystone Press Agency На Западе падает интерес к агрессивной риторике против России, но растет к альтернативной точке зрения, весьма отличной от той, что пытаются представить западные политики, тем более лидеры – с ними в принципе все понятно, их заявления, как под копирку, повторяют друг друга и уже давно не отличаются глубиной мысли.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх