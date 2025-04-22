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Царьград

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Саммит Россия-ЛАГ пройдёт осенью

Саммит Россия-ЛАГ пройдёт осенью

Президент Путин пригласил арабов к расширенному диалогу.На встрече с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом президент Путин заявил о планах проведения в нынешнем году саммита Россия-ЛАГ (Лига арабских государств) сообщают "Известия".

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