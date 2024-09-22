Китай может остановить ваше сердце

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Закон и Порядок

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Комментарии
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Вадим Сиражев
Сказки это всё
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2 час.
Вадим Сиражев
И кто же это делает?
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2 час.
Вадим Сиражев
В России точно так же, как и в США. С маленькой разницей. Китайские банки не работают с российскими. Мы не можем ни купить, ни продать в Китай. Только серыми схемами, через офшоры... А сейчас и с казахстаном то же.
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2 час.

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