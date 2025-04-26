Уникальная ситуация на валютном рынке – новый этап изменений курса доллара и рубля Евгения КомароваУчитывая ожидаемый с 1 мая новый этап изменения курса доллара, эксперты оценили, чем уникальна ситуация на рынке и что будет с рублем.