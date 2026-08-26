В Нижегородской области расширили возможности диагностики костной ткани

В Нижегородской области расширяются возможности для проведения исследований плотности костной ткани. С помощью такого аппарата, как денситометр, врачи диагностируют у пациентов остеопороз на ранней стадии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии