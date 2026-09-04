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Татар-информ

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Более 100 финно-угорских писателей соберутся на конференции в Югре

Более 100 финно-угорских писателей соберутся на конференции в Югре

С 7 по 12 сентября в Ханты-Мансийске, Березово и Пыть-Яхе пройдет IV Конференция финно-угорских писателей.

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