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Военное обозрение

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Глава МИД Франции назвал победу АдГ на выборах «предательством духа Европы»

Глава МИД Франции назвал победу АдГ на выборах «предательством духа Европы»

Правительства стран ЕС обеспокоены возможным «разворотом вправо» в следующем электоральном цикле.

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