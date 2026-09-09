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20 мудрых цитат Льва Толстого, которые должны знать все начитанные люди

20 мудрых цитат Льва Толстого, которые должны знать все начитанные люди

Запомните эти фразы, если хотите прослыть начитанным «Анна Каренина»9 сентября (28 августа по старому стилю) — день рождения Льва Николаевича Толстого.

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