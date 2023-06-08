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Представители лесопромышленного сектора РФ пожаловались на отсутствие господдержки

Представители лесопромышленного сектора РФ пожаловались на отсутствие господдержки

Представители лесопромышленного сектора России обратились к вице-премьеру Виктории Абрамченко с жалобой на то, что обещанные меры поддержки, объявленные после февральского совещания с президентом РФ Владимиром Путиным, так и не были реализованы.

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