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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Геннадий Орлов: «Краснодар» при Мусаеве стал играть менее организованно. Кордоба потерялся. Кривцов, Черников и Сперцян давали результат, но ставят иностранцев»

«Мы видим, что игра «Краснодара» после смены тренера стала менее организованной. Ивич брал организацией – у него каждый футболист знал свой маневр.

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