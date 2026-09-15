«Роевая армия» Китая — оружие XXI века: генералы НОАК учатся у пчёл

Тактику войн нового типа раскрыли военные Поднебесной Дмитрий Капустин Фото: Andy Dean/http://imagebroker.
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