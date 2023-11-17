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Военное обозрение

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Американское издание: Пора положить конец «заклинаниям» о поражении России

Американское издание: Пора положить конец «заклинаниям» о поражении России

В крупном американском издании The Wall Street Journal вышел примечательный материал Юджина Рамера и Эндрю Вейсса, в котором авторы откровенно дают понять, что нацеленность на нанесение России поражения на поле боя является бесперспективной.

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