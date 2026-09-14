Эффективность проверок ФНС крупного бизнеса выросла почти в 1.5 раза

С начала года ФНС провела 60 выездных проверок крупнейших плательщиков с доходом свыше 35 млрд рублей — это в два раза больше, чем годом ранееАЛЕКСАНДР МАНЗЮК/ТАСС читайте на monocle.
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